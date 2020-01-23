اليوم.. محاكمة بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث قسم شرطة العرب".

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات، إلا أن محكمة النقض قبول طعون المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد.