ارتكبوا 24 حادثا.. الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية بحملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون. وأثمرت جهود الحملات في مجال استهداف التشكيلات العصابية بمديريات الأمن من ضبط 14 متهما، كونوا 3 تشكيلات عصابية، ارتكبوا 24 حادث متنوعا. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وحماية الحقوق الفكرية. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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