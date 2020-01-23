شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بطريق أبوالأخضر الزقازيق، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدا على أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون تفادياً لوقوع الحوادث.