شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مفاوضات سد النهضة أمام الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

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تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة الذي تواصل إثيوبيا بناءه، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات في 28 و29 يناير الجارى في العاصمة الأمريكية واشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، واطلع الرئيس على الموقف التفاوضى في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، كما تم استعراض الموقف المصرى ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجارى اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وعلى صعيد مفاوضات السد، عُقد، أمس، بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع التشاورى للوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال التباحث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، قبل اجتماع واشنطن.

وقالت مصادر إن الاجتماع التشاورى بحث التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات المائية من النيل الأزرق طبقاً للحالات المختلفة لفيضان النيل الأزرق، وآلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان، بما يؤمن مصالح مصر وتدقيق التفاصيل بكل الأطر التي تم التوافق عليها.