شكرا لقرائتكم خبر عن الحرائق والحروب والكوارث الطبيعية.. «العدو اللدود» للكتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت هناك ضرورة لتخزين المخطوطات في الممالك والمعابد القديمة، والتى شكلت الأصل في إنشاء ما يعرف بالمكتبات في العالم القديم، حيث كانت المعلومات تعبر عن أحد مظاهر القوة.

وكان ظهور الكتابة في مخلتف الحضارات القديمة يستلزم وعلى وجه السرعة وجود شكل من أشكال حفظ وتخزين الألواح وأوراق البردى أو ورق الكتابة والمخطوطات إلى جانب نظام لتسجيل هذه المواد والسماح بتحديد أماكن حفظها على وجه السرعة في حال الحاجة إلى الرجوع إليها للاستفادة منها، ولم يكن ذلك بالشىء الهين مثلما يعرف أي أمين مكتبة حاليا أو محللى البيانات الضخمة.

قال التقرير الذي نشرته مجلة «إستوريا يا فيدا» الإسبانية إن أهمية التوصل إلى طريقة لـ«التصنيف» تنامت مع زيادة عدد الوثائق المكتوبة، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن يتعلق فقط بمعالجة النص على وجه السرعة من أجل إشباع فضول الأفراد في مجال ما، وإنما وصل إلى حد حل الخلاف بين المتنازعين على سند الملكية لأحد حقول القمح، وهو السند الذي يوجد في المكتبة

وتساءلت: كيف يجد الناسخ مخطوطة منذ ثلاثين عاما وكيف يتسنى له أن يعرف أن حالتها الجيدة لم تتبدل بتناوب الأيدى عليها منذ ذلك الحين؟ حقا إن المعرفة قوة.

وقالت إن مكتبات العالم القديم نشأت محليا في مراكز القوى في ذلك العصر كمحفوظات للمملكة أو الإمبراطورية أو بالأحرى كمخازن للمخطوطات المقدسة التي تملكها المعابد وغالبا ما كانت تحت تصرف مراكز التعليم الحكومية والدينية، ومع مرور الوقت، كانت بعض النسخ متاحة للأثرياء، والذين كانوا يعتزون برأسمالهم البيبلوغرافى الذي يتعلق بالكتب

ونبهت إلى أن العدو اللدود للجميع (مؤلفات وأفراد وممالك ومعابد) كان يتمثل في الكوارث الطبيعية والحروب والغزوات والنيران التي كانت تضرم عرضا أو عمدا بفعل فاعل.

وأكدت أنه سيظل هناك دائما بعض العناوين لمؤلفات مفقودة لا نعرف عنها شيئا وغيرها وصلتنا وذكرتها أطراف ثالثة مثل «المارجيتس» لهوميروس وتاريخ سترابون أو الكتاب الثانى المشهور لفن الشعر الذي ألفه أرسطو والذى ركز على الكوميديا

وقالت: «نعرف وجود عديد من المحفوظات أو مراكز المعرفة القديمة في جميع أنحاء الكوكب، والتى توجد في حلب بسوريا ومعبدنيبور بالعراق وكلاهما يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وهناك محفوظات بـ«أوجاريت» أو مارى بسوريا وتعود إلى الألف الثانى قبل الميلاد وأخرى أنشأتها البوذية في تاكسيلا بالباكستان في القرن السادس قبل الميلاد، وهناك من خضعت لوصاية أسرة «شين» الصينية في القرن الثالث قبل الميلاد وأخرى خاصة بكوس وجزيرة رودس باليونان في القرن الثانى الميلادى، والمكتبة اللاهوتية بقيسارية البحرية.

ورصدت المجلة المكتبات العشر الأكثر شهرة في العالم القديم والتى تتمثل في:

■ أرشيف «حتوسا»

وهو بمنطقة بوجزكوى تركيا ويعود إلى عام 1900إلى 1190 قبل الميلاد، وتم اكتشاف أنقاضه في عام 1906، ويحتوى على أكبر مجموعة معروفة من النصوص الحيثية، بما يعادل نحو ثلاثين ألف لوح مكتوب عليها نقوش بالخط المسمارى، ومصنفة بنظام دقيق يثير الإعجاب، ويمثل أحدها النموذج الأول المعروف لمعاهدة السلام الدولية والتى حددت تفاصيل بنود الاتفاق بين الحيثيين والمصريين بعد سنوات من معركة قادش.

■ مكتبة آشور بانيبال

توجد في نينوى بالعراق عام 668 و627 قبل الميلاد، وأخذ هذا المركز العلمى اسم آخر ملوك الإمبراطورية الآشورية الحديثة وهو ملك يتباهى باستعداده الفكرى الرفيع، في حين تم تدمير المكتبة مع مدينة نينوى عقب وفاته وأثناء الغزو الذي قام به تحالف من شعوب الفاسلوس القديمة.

وتم اكتشاف بقايا المكتبة في عام 1853 إلى جانب العثور على عدد كبير من شذرات الألواح من بينها أجزاء من ملحمة جلجامش الشهيرة، في حين كانت النصوص الإدارية بالغة النفع في فك رموز الكتابة المسمارية.

■ مكتبة أرسطو

وهى في أثينا وتعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث نجد طرازا فريدا من المكتبات، فمع المفكر الإغريقى الشهير أرسطو الذي كان معلما للإسكندر الأكبر، والذى أنشأ «الليكيوم» بأثينا.

وتنعكس واحدة من بين خصائصها في مخطوطاتها الأكثر قدما، ولكن لا أحد يعرف كنه وعدد المجلدات التي كانت تحتويها هذه المكتبة، بينما تشير بعض المصادر إلى أنها تشكل جزءا من مكتبة الإسكندرية اللاحقة لها.

■ مكتبة الإسكندرية

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جرى إنشاؤها عام 295 قبل الميلاد، حيث شكلت النواة الكبرى للمعرفة في العصر الهلينستى وكانت واحدة من المكتبات الكبرى في العالم القديم، أنشأها بطلميوس الأول المشهور باسم بطلميوس سوتير أو المنقذ، والذى كان أحد قواد الإسكندر الأكبر وأحد ورثة مملكته والذى حكم مصر، ويقال إن المكتبة أنشئت لتضم نحو ربعمائة ألف مخطوط، وأن مبنى السرابيوم كان فرعا لها، وكان بها قاعات مؤتمرات ومراكز للاجتماعات وكانت تضم حدائق، أما تدميرها بالكامل بفعل الحريق فله قصة درامية كبيرة، ولكن هذا يعد من الأساطير، فالمكتبة تدهورت تدريجيا وتأثرت بالأزمات السياسية ومختلف الحرائق، كما تأثرت بأحد الزلازل على أقل تقدير.

■ مكتبة أنطاكية الملكية

قام يوفريون الكالسى، بتكليف من الإمبراطور السلوكى انطيوخس الثالث الملقب بالكبير، بإنشاء هذه المكتبة وصار أمينا لها

وافتتحت أبوابها أمام الدارسين، وتحولت إلى مركز رئيسى لهم إلى أن جاء الإمبراطور المسيحى جوفيانو وأمر بحرقها في القرن الرابع الميلادى، وهو إجراء يبدو أنه لم يعجب أيًّا من الوثنيين أو المسيحيين.

■ مكتبة برجاما

كانت هناك مكتبة في آسيا الصغرى تنافس مكتبة الإسكندرية والتى أقيمت في برجاما أثناء حكم أتالوس الأول ويومينوس الثانى، ويقال إنه جرى تطوير الرقوق هناك بعد إقدام بطلميوس فيلاديلفيوس بتعويق نسخ الكتب وحظر تصدير أوراق البردى من مصر.

تدين المكتبة بالكثير من أموالها لجهود لفلافيا ميليتين، زوجة أحد أعضاء مجلس المدينة، وظل هذا المركز الثقافى مهجورًا حتى آلت كلها والمملكة التي تضمها إلى الرومان في 133 قبل الميلاد، ويسجل بلوتارخ زعما بأن مارك أنطونيوس أهدى المائتى ألف كتاب لكليوباترا، كى تكون جزءا من مكتبة الإسكندرية.

■ مكتبة سيلسوس

تعتبر ثالثة المكتبات الكبرى في البحر المتوسط القديم جنبا إلى جنب مع الإسكندرية وبرجاما، وكانت تشكل ضريحا لتبريوس يوليوس سيلوس، عضو مجلس الشيوخ والقنصل الرومانى، المدفون في أحد السراديب، وضمت 12 ألف مخطوط، وما نراه اليوم هو نموذج تم إعادة بنائه قطعة قطعة منذ السبعينيات.

نال منها الدمار بسبب زلزال أو ربما غزو في القرن الثالث، في حين انهارت الواجهة بسبب زلزال آخر في القرن الخامس أو السادس

■ فيلا البرديات:

هي مثال آخر يجسد المكتبة الخاصة في العالم القديم، والتى احتفظت بحالتها كاملة أو تكاد حتى الوقت الحاضر، وربما كان الاسم الذي نعرف به هذا «القصر» ينتمى إلى حمى يوليوس قيصر المعروف باسم لوسيوس كالبورينو والذى كان مولعًا بجمع ورق البردى.

وتضم المكتبة أكثر من ثمانين ألف لفافة احترقت كلها بعد انفجار بركان فيسوبيوس سنة 79 ميلادية.

وتم دراسة النصوص الفلسفية اليونانية جزئيا منذ اكتشافها في القرن الثامن عشر، ولم تطبق في الوقت الراهن أية تقنيات حديثة لمحاولة استعادة المعلومات التي زخرت بها.

■ مكتبة أولبيا

أسسها الإمبراطور تراجان في عام 114 في المنتدى الذي رفع اسمها عاليا وحولها إلى أهم مكتبة في الغرب بعد اختفاء مكتبة الإسكندرية، وبالفعل كانت الوحيدة التي بقيت حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية، وتقدر مقتنياتها المخزنة بنحو عشرة آلاف لفافة يونانية ولاتينية.

وكانت على التوازى، بمثابة سجل عام رومانى احتوى على ما يزيد على عشرين ألف لفافة من المعلومات حول سكان العاصمة.

■ المكتبة الإمبراطورية بالقسطنطينية

أنشأها قسطنطين الثانى، أخو أول إمبراطور رومانى مسيحى، وكانت أكبر المكتبات في العالم القديم، والتى تأثرت ببعض الحرائق الجزئية والغزوات الحربية ولكنها ظلت تحتفظ بعلومها ومعارفها اليونانية الرومانية والتى تضم بعض الوثائق السكندرية.

كان فتح القسطنطينية على يد الإمبراطورية العثمانية إيذانًا بتدمير وفقدان كنوزها للأبد باستثناء «الرق الممسوح» المنسوب لأرشميدس، وهو نسخة بيزنطية من عمل علمى يونانى تم اكتشافه في القرن التاسع عشر.