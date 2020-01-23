شكرا لقرائتكم خبر عن فى العصر الحديث:«الرقمية العالمية» لتعزيز التفاهم الدولي والتبادل الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجد بكل دولة مكتبة وطنية أو رسمية، وربما تتباهى الدولة الواحدة بمجموعة من المكتبات التي قد تتحمل مسؤولية نشر صناعة الكتب الوطنية، فهى تكافح كى تجمع وتحفظ الأدبيات القومية مع محاولتها بأن تصطبغ بطابع عالمى في نطاق مجموعات الكتب التي تقتنيها.

ومعظم المكتبات الوطنية تتمتع بميزة حقوق الطبع والإيداع، وبحوزتها نسخة مجانية من كل كتاب أو دورية مطبوعة في البلاد، وهناك عدد معين من المكتبات في جميع أنحاء العالم تتشارك في هذه الميزة في حين أن كثيرا منها يحصل على الحقوق القانونية والطبع والإيداع عند طلبها ذلك.

هناك العديد من المكتبات الوطنية التي تمتلك مجموعات كتب مهمة وتزخر بتاريخ طويل جدا، من بينها مكتبة ألبير الملكية ببروكسل التي تأسست في 1837 والتى ارتكزت على مجموعة الكتب الخاصة بدوقيات برجندى التي تعود للقرن الخامس عشر، وهى مكتبة بلجيكا الوطنية، ومركز شبكة المكتبات بالبلاد، والتى تحتفظ بخدمات الإعارة للمكتبات الجامعية، وهناك المكتبة الهولندية الملكية ومقرها في لاهاى التي تأسست في 1798، وهى تشكل أيضا مركزا لنظام الاستعارة القائم بين المكتبات.

وبفضل توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر تمكنت دول المدينة العديدة من امتلاك مكتبات كبرى، ومن ثم حظيت البلاد بعدد من المكتبات الوطنية لعل أكبرها ما يسمى «ببليوتيكا ناتسيونالى تشنرالى» أي المكتبة الوطنية المركزية التي أقيمت في روما عام 1747، وتوجد مكتبات وطنية أخرى في إيطاليا بمدن ميلانو ونابولى وباليرمو وتورين والبندقية، كما كانت ألمانيا على قدم المساواة فيما يتعلق بالمكتبات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، ولكن قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، وحظيت مكتبة الدولة البروسية على مكانة وطنية في عام 1919 والتى أصبحت من نصيب ألمانيا الشرقية بعد الحرب، وبعد توحيد ألمانيا تم دمج المكتبة الألمانية بفرانكفورت مع دار الكتب الألمانية في لايبتزج، و«الأرشيف الموسيقى الألمانى»، وذلك كى تكون المكتبة الوطنية الألمانية.

أما في النمسا فقد تأسست المكتبة الوطنية النمساوية على يد الإمبراطور ماكسمليان الأول في عام 1493، والتى امتازت بثراء مجتمعاتها، خاصة المخطوطات الديرية النمساوية، والمخطوطات الأخرى التي تنتمى لمكتبة ماتياس الأول، والتى تبددت بعد استيلاء الأتراك على عاصمته بودا في 1526.

وازدهرت المكتبة الوطنية الأسترالية بكانبيرا، بعد انبثاقها من المكتبة البرلمانية التابعة للكومنولث، والتى تأسست في عام 1901.

وتعد «الببليوتيك ناسيونال»، وهى المكتبة الوطنية في باريس، والمكتبة البريطانية في لندن، ومكتبة الكونجرس في واشنطن العاصمة، من بين أشهر وأهم المكتبات في العالم الغربى، وتعود أهميتها إلى مستويات الجودة والحجم والنطاق الواسع الذي يضم مجموعات الكتب التي تحوزها، والتى تتميز بالشمول والإحاطة والتنوع الكبير، غير أن آخر ما أحاط به علم المكتبات من تطورات تمثل في المكتبات الإلكترونية «الرقمية» التي تتيح الحصول على الكتب والمعلومات والوثائق عبر الإنترنت، ولكل مكتبة تاريخ، ولكل منها سمة مميزة وقصة تُروى.

■ المكتبة الرقمية العالمية:

تتيح لك البحث في 19147 مصنفا تشمل جميع العلوم الإنسانية والثقافات العالمية التي تمتد من سنة 8000 قبل الميلاد حتى القرن العشرين، حيث تتيح وثائق نادرة من جميع بلدان العالم، وأعدادا تاريخية وتذكارية من الصحف العالمية والعربية كافة.

وأنشئت المكتبة بدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع مكتبة الكونجرس الأمريكى، معلنة أن مهمتها هي تعزيز التفاهم الدولى والتعليم لتبادل الثقافات عبر الإنترنت، والتى تتيحها بسبع لغات مختلفة، هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية والبرتغالية.

اقترح مدير مكتبة الكونجرس جيمس بيلنجتون، عام 2005، إنشاء مكتبة رقمية عالمية مسترعياً الانتباه إلى أن مشروعا كهذا «يعود بالنفع على الشعوب، حيث يعلى شأن الثقافات المختلفة بعمقها وتفردها من خلال مشروع عالمى واحد».

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تم تبنى الفكرة عقب طرحها بشكل رسمى في منظمة اليونسكو عام 2006، لينضم إلى المشروع شركاء دوليون، من بينهم: اليونسكو، والاتحاد الدولى لجمعيات المكتبات، بالإضافة إلى عدد من المكتبات الكبرى في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.

■ المكتبة الوطنية الفرنسية:

كانت تُعرف قبل الثورة الفرنسية باسم مكتبة الملك، وتدين بأصلها للملك شارل الخامس، وتلقت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عددا من مجموعات المخطوطات المهمة، وشهدت في القرن الثامن عشر إنشاء أربعة أقسام للطبع والعملات والكتب المطبوعة والمخطوطات، وجرى افتتاحها للعامة في 1735.

وتراكمت إضافات هائلة للمكتبة نتيجة للثورة ومصادرة المجموعات الخاصة بالكنيسة والطبقة الأرستقراطية، وتلعب المكتبة اليوم دورا رائدا في الخدمات المكتبية، وإدارتها تشرف على جميع المكتبات العامة، وتشارك في تدريب المهنيين المكتبيين.

■ المكتبة البريطانية:

تأسست المكتبة في 1753، وذلك من خلال قبول تركة السير هانز سولان من الكتب، وهو طبيب الملك جورج الثانى ورئيس الجمعية الملكية، وقامت المكتبة على مجموعتين مهمتين من الكتب، لاثنين يحملان لقب إيرل أوكسفورد، وهو لقب إنجليزى، الأول هو السير روبرت كوتون، والثانى إدوارد روبرت هارلى، وتمت إضافة المكتبة الملكية لهاتين المجموعتين التي منحها جورج الثانى في 1757 للبلاد، وشهدت المكتبة عمليات توسعة شملت مكتبات الملك جورج الثالث 1823 وتوماس جرنفيل.

■ مكتبة الكونجرس:

ربما كانت مكتبة الكونجرس الأمريكى هي أكبر مكتبة وطنية، وتتميز مجموعاتها المتنوعة من الكتب الحديثة بشمولها واتساع نطاقها.

تأسست المكتبة عام 1800، لكنها فقدت كثيرا من الكتب جراء الحريق الذي وقع أثناء تفجير مبنى الكابيتول على يد القوات البريطانية في عام 1814، وجرى تعويض هذه الخسائر إلى حد ما من خلال شراء مكتبة الرئيس الأمريكى توماس جيفرسون، وظلت المكتبة مقتصرة بشكل صارم على الكونجرس لعدة سنوات، ولكنها مع توسعها من خلال الشراء والإضافات بمقتضى قوانين حقوق الطبع والنشر، بقيت بمثابة المكتبة الوطنية للولايات المتحدة، وتمتع الجمهور بمزايا استعمال مجموعاتها.

وكان تأثير المكتبة على عالم المكتبات يتميز بقيمته العليا، والتى صارت نموذجا يحتذى فيما يتعلق بتصنيف الكتب والفهرسة والكتالوجات والخدمات التقنية.

■ المكتبة الرسمية الروسية:

تبلغ، بالمقارنة، نفس حجم وأهمية مكتبة الكونجرس، يقع مقرها في موسكو وكان يطلق عليها في السابق اسم مكتبة لينين، وتتلقى عديدا من النسخ لجميع المنشورات في طول البلاد وعرضها، كما تقوم بتوزيع النسخ على المكتبات المتخصصة، وتعمل على تنظيم عملية الإعارة والتبادل، وتقدم دورات دراسية للتعليم المهنى وللقراء، وكانت قد وضعت في السابق نظام التصنيف الببليوجرافى القائم على التصنيف المعلوماتى الماركسى- اللينينى.