شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اللواء خالد عبدالعال.. محافظ القاهرة

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■ مها جلال إبراهيم رجب، وعنوانها شارع ترعة عبدالعال 2، برج عمرو، كفر الباشا، بولاق الدكرور. ولديها طفلة، مدرستها بالقرب من منزلها بالعنوان المذكور، مما يعرضها إلى مواقف سيئة كثيرة، إذا تأخرت عن موعد انصراف ابنتها. لذلك ترجوكم الموافقة على تجديد انتدابها بإدارة بولاق الدكرور الصحية، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، للعام الرابع رحمة بها وبأسرتها. حيث انتهت فترة انتدابها بتاريخ 3/8/2019. وحصلت على موافقة جهة عملها الأساسية وهى، مستشفى حميات حلوان، وأيضا منطقة حلوان الطبية التابعة لها، وكذلك مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، على تجديد الانتداب. والأمر متوقف على موافقتكم، التي ترجوها منكم رحمة بها، حيث راتبها لن يتحمل تكاليف الانتقال الباهظة «40 جنيه يوميا»، ورحمة بابنتها. وكذلك أسوة بزملائها الذين تمت الموافقة لهم؟.

د. محمد شاكر.. وزير الكهرباء

■ طلعت عبدالرحيم محمد، يشكو لكم «التلاعب» على حد تعبيره، في إيصالات حساب الفواتير الشهرية الخاصة بشقته الكائنة في 160 ب شارع جاردينيا البوابة الأولى بحدائق الأهرام. حيث يقول: «تعود الواقعة إلى 4 شهور سابقة، بعد أن قام أحد المحصلين التابع لشركة الكهرباء، بتقديم إيصال حساب يحمل رقم 308 ويؤكد أنه حساب الشقة التي أسكن فيها، بالرغم من أننى مستأجر لهذه الشقة منذ 4 أعوام وأدفع فواتير شهرية تحمل رقم 307. وعند الحديث مع المحصل قالى لى إن حسابك الخاص للفواتير الشهرية أصبح 308، دون إثبات قانونى أو توضيح لما حدث. وتقدمت بشكوى للخط الساخن منذ شهر كامل، وتابعنى أحد المسؤولين بالشركة وعند إبلاغى له بالمشكلة، قال لى «حاول تحل المشكلة ودى مع الجار الذي تم تبديل الفاتورة الشهرية معه». فهل هذا هو الحل؟ فما ذنبى أنا في أن أتحمل سداد فاتورة جارى، ثم أعود وأطالبه بالفرق، خاصة أن فاتورتى لا تتعدى الـ 70 جنيها على الأكثر، لأننى ليس لدى أجهزة تكييف، علاوة على أننى خارج المنزل طوال اليوم. في حين أن فاتورة جارى قيمتها 167 جنيها. لذا أطالب بإنهاء هذه المشكلة بوجه قانونى وتحت مسؤوليتكم».