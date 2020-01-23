شكرا لقرائتكم خبر عن «السعيد» و«زايد» تبحثان الخطة الاستثمارية لـ«الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة الصحة والسكان للعام القادم 2020– 2021، وذلك بديوان عام وزارة التخطيط.

وكشفت وزيرة الصحة عن الانتهاء من تحديث الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن نتائج مبادرات الصحة العامة، التي نفذتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية تحت شعار «100 مليون صحة»، نجحت في تحسين مؤشرات الخصائص السكانية للمواطنين، وبالتبعية تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.

واستعرضت نتائج المبادرات الرئاسية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتى استفاد منها ملايين المصريين، ومشروع التأمين الصحى الجديد، وما تم الوصول إليه في محافظات المرحلة الأولى، كما استعرضت المبادرات الرئاسية الصحية الجارى تنفيذها، والتى تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم المبادرة بالكشف على 25 مليون شخص في العام الواحد، مما يساعد في خفض نسب الإصابة بأمراض الفشل الكلوى.

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وأضافت زايد أن المبادرة الثانية الجارى تنفيذها هي مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، موضحة أن هذه المبادرة ستكون مستدامة، ولفتت إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة «الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ»، للتغلب على مشكلة نقص الحضانات والرعايات، موضحة أنه ستتم ميكنة كل الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها القطاع الصحى خلال الفترة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة إن الوزارة بصدد الانتهاء من «المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما»، والذى يتضمن إنشاء 12 مركزًا بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد تجهيزها وفقًا للمعايير العالمية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأوضحت أن الأولوية في الخطة الاستثمارية الحالية لوزارة الصحة ستكون موجهة نحو مشروع التأمين الصحى الجديد في مرحلته الأولى والمبادرات الرئاسية الجارى تنفيذها، والمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأكدت زايد أن مبادرات الصحة العامة للكشف عن الأمراض ستنعكس بشكل إيجابى على اقتصاد الدولة، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض، وبالتالى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

في السياق نفسه، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية قطاع الصحة في مصر، لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان.