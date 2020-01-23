شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارا الرئيس يتفقدان المنطقة الصناعية بنصر النوبة وقرى كركر بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت السفيرة فايزة أبوالنجا، واللواء أحمد جمال الدين، مستشارا رئيس الجمهورية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس، المشروعات التنموية بمركز نصر النوبة ومنطقة وادى كركر بمدينة أسوان، التى يمولها صندوق «تحيا مصر» وعدد من الوزارات والجهات المعنية داخل نطاق المحافظة، وتابعا معدلات تنفيذ المشروعات.

وتضمنت الجولة قصر ثقافة توشكى، الذى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الخاص به، بينما تتواصل عمليات تجهيزه بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 33 مليون جنيه، ويخدم 7 قرى، واستمع مستشارا الرئيس إلى شرح من الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حول مكونات القصر، الذى يقع على مساحة 1450 مترًا مربعًا، ويضم: مسرحًا يسع نحو 160 مقعدًا، وغرفة ملابس ملحقة به، ومكتبة عامة، ومكتبة طفل، وناديًا لتكنولوجيا المعلومات، وناديًا للمرأة، فضلًا عن قاعات أنشطة ومحاضرات، وقاعة فنون تشكيلية، ومكاتب إدارية وعامة، ومرسم، و«لاند سكيب».

Advertisements

وتفقدت «فايزة» و«جمال الدين» المنطقة الصناعية الحرفية بقرية الجنينة والشباك، واستمعا إلى شرح حول مكونات المنطقة، التى تبلغ مرحلتها الأولى 73.8 ألف متر مربع من إجمالى المساحة الكلية للمنطقة بإجمالى 57 فدانًا، وتضم 14 «جمالون»، يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى حاليًا تنفيذ المرافق الخارجية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق فيها، بتكلفة 121 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، بالتوازى مع استمرار العمل فى إنشاء الورش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجمالى 308 ورش كمرحلة أولى من إجمالى 830 ورشة مستهدف إنشاؤها، بينما جارٍ إعداد دراسة لوضع مخطط عام للمساحات المجاورة للمنطقة الصناعية لتخصيصها كتجمع عمرانى لخدمة المشروع.

وتابع مستشارا رئيس الجمهورية، خلال جولتهما بمركز شباب نصر النوبة، تنفيذ أعمال تطويره بتكلفة 6.5 مليون جنيه دعمًا من صندوق «تحيا مصر».

واختتمت «فايزة» و«جمال الدين» الجولة بتفقد القرى النوبية بمنطقة وادى كركر، والتى تُقام على 400 فدان، وتضم 8 قرى شاملة المرافق والخدمات، وعقدا لقاءً جماهيريًا مع الأهالى للاطمئنان على توافر الخدمات، واستمعا إلى مشكلاتهم، التى تضمنت، وعدم تفعيل نقطة الشرطة، فضلًا عن عدم توفير وسائل مواصلات من وإلى القرى.