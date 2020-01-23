شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس» يبحث مع وفد روماني توطين التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة رومانيا في العديد من مجالات التصنيع، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة بالمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وجاء ذلك، خلال زيارة جابريل توتسو، مدير عام شركة «روم آرم» الرومانية، وفيوريل مانول، المدير التنفيذى لشركة «باتروميل» الرومانية، ومسؤولى الشركات الرومانية، ومن بينها شركة «تيتان» التابعة لهما، بحضور السفير ميهاى ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا بالقاهرة.

وتأتى تلك الزيارة في إطار تعزيز جميع أوجه التعاون والاستثمار ورغبة الجانب الرومانى في فتح آفاق للتعاون والتصنيع بمصر في ظل مناخ الاستثمار الحالى في مصر، وعضوية رومانيا بالاتحاد الأوروبى.

وشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى من خلال التعاون مع الشركات الرومانية وتحديد آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، والاتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والعربات المدرعة والصيانة، وتحديث خطوط الإنتاج وأيضًا تصنيع مستلزمات المُعَدّات اللازمة لعربات السكك الحديدية وإدارة حركة مرور المدن الذكية والتحول الرقمى ونظم المعلومات. وأكد «التراس» دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة رومانيا الصديقة، مشددًا على اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار.

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وأوضح أن الهيئة تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعى بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الرومانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك لـ«العربية للتصنيع» والشركات الرومانية في الأسواق المصرية والعربية والإفريقية، وإمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الإفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل «كوميسا» بهدف تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية.

وأعرب «توتسو» عن تطلع شركة «روم آرم» لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المشترك مع مصر، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية والاستخدام المشترك، وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض «إيدكس» الدولى للدفاع، والذى عُقد بالقاهرة نهاية 2018.

وأشار إلى أن اهتمام الجانب الرومانى بالتعاون مع الجانب المصرى يأتى في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، مُشيدًا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا.

ولفت «مانول» إلى أن الشركات الرومانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات مع «العربية للتصنيع» في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مُعَدّات المصانع وحساسات الإشعاع والمواد الكيماوية، والتى لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع، مؤكدًا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية، وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

ونوه «ستوبارو» بأن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا في ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وهو ما يعطى بُعدًا استراتيجيًا مهمًا لهذا التعاون، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول في مشروعات للتصنيع المشترك، في إطار المناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذي تشهده مصر حاليًا.