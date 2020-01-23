شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: وفاة طفل المحلة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن مستشفى المحلة العام استقبلت الطفل أحمد عبد الحكيم فوزى عبد الحكيم مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة، جثة هامدة، وتم تشخيص الحالة بمعرفة مفتش الصحة، وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأضاف "حميدة"، لـ"الخليج 365"، أن مفتش الصحة أعد تقريرًا بالواقعة، وقام بإرساله للنيابة العامة، بعد شكه فى وفاة الطفل لصغر سنه وعدم وجود سبب واضح للوفاة، مؤكدًا أن النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التى أكدت عدم وجود شبهة جنائية وبناءً على ذلك أمرت النيابة العامة بدفن الجثة.

من جانبه أكد عبد الناصر عبود عمدة القرية، أن الطفل كان يتناول شعرية سريعة التحضير برفقة أشقائه، ثم تناول بعد ذلك كيس سناكس، وأصيب بعد ذلك بقىء شديد، وأبلغ اشقاؤه والدهم لإنقاذه، إلا أن الطفل توفى بعد تعرضه للقىء الشديد.

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وأضاف، أنه تم نقل الجثة للمستشفى العام وقام ضباط المباحث بسؤال أشقاء الطفل وأكدوا أنهم كانوا يتناولون شعرية سريعة التحضير سويًا ثم تناول شقيقهم كيس سناكس فأصيب بقىء شديد وتوفى فى الحال، مؤكدًا أن مفتش الصحة ناظر الجثة، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وصرحت النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وكان الطفل قد لقى حتفه إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، ووفاته فى الحال، أثناء تناوله "شعرية سريعة التحضير" بإحدى قرى مركز المحلة، وحاول والده إسعافه ونقله لمستشفى المحلة العام، إلا أن الطفل فارق الحياة قبل التوجه به للمستشفى.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بتلقى المركز إشارة من مستشفى المحلة العام بوصول الطفل "أحمد.ع ف" 9 سنوات جثة هامدة للمستشفى، انتقلت قوة من المركز للمستشفى وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمعرفة أطباء المستشفى، تبين أن سبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وبسؤال والده قرر أن نجله كان يتناول وجبة الشعرية، وفوجئ بفقدانه للوعى ووفاته قبل نقله للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة.