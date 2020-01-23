شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن عن منحة من الحكومة اليابانية لتدريب معلمى المدارس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المنح المقدمة من الحكومة اليابانية لتدريب معلمى المدارس المصرية لمرحلتى التعليم الابتدائى والتعليم الثانوى، للدراسة بالجامعات اليابانية خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى مارس 2022.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التدريب يشمل بشكل أساسى مجالات الإدارة التعليمية، وطرق التدريس التربوية، والموضوعات البحثية فى المواد المتخصصة، وجولات متابعة وممارسة للفصول الدراسية ومشاركة فى الأنشطة التعليمية الخاصة، ورحلات لتسهيل إجراء البحث التربوى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تتمثل مدة المنحة فى الفترة من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2022 حسب كل جامعة، وغير مسموح بمد هذه الفترة لأى مشترك.

وعن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم، كشفت وزارة التربية والتعليم عن أنها تتمثل فى: أن يكون مصرى الجنسية، ألا يكون صاحب جنسية مزدوجة وقت التقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا (أى يكون مواليد 2 أبريل 1985 وما بعدها)، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة من خريجى الجامعات أو كليات التربية، وأن يكون لدى المتقدم الرغبة فى تعلم اللغة اليابانية ولديه المقدرة على عمل الابحاث والتكيف مع المعيشة فى اليابان.

ويتعين على المتقدمين تقديم شهادة صحية يوقع عليها طبيب، ويتعين ألا يكون لدى المتقدم ظروف صحية أو عقلية تعوق الدراسة فى اليابان ويتمتع بالصحة النفسية والجسدية.

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وطبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجربة المدارس اليابانية المصرية منذ 2016، وتقوم على أنشطة التوكاتسو، وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نطاق المدرسة.

وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بـ (التوكاتسو) نذكر منها:

أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

أنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.