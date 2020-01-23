شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الإشغالات من ميدان المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى فى محافظة الجيزة، برئاسة اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من ميدان المساحة فى نطاق الحى ، ضمن حملات يومية يشنها رئيس الحى والأجهزة المعنية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الشارع.

وأشار اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح ، رئيس حى الدقى ، إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع شرطة المرافق بحضور العميد أحمد وحيد مدير شرطة مرافق الجيزة والنقيب رومانى جيد مدير شرطة مرافق الدقى وإبراهيم عبد الغنى مدير الإشغالات ، مؤكدًا أن الحملة تأتى لتحقيق الردع العام وإعادة الشارع لأصله للمنفعة العامة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بهذه الشوارع، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكانت أجهزة حى الدقى بالجيزة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، قد أغلقت سنتر تعليمى مخالف، استجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على القضاء على الإزعاج المستمر من تجمعات الطلاب لسنتر البسملة لإدارته بدون ترخيص، وأكد رئيس حى الدقى أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كان له تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفى السياق التقى رئيس حى الدقى بعدد من شباب الحى، فى إطار تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في كافة المجالات للاستفادة من إبداعاتهم وأفكارهم البناءة من أجل حياة أفضل، وتم الاتفاق على مشاركة الشباب في التطوير والإبداع الفني والثقافي و الرسم علي الجداريات في حي الدقي، والبداية من منطقة دير الناحية، بالتعاون مع أهالى المنطقة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالحى.

و كان اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشارع سليمان أباظة بحى الدقى، حيث حرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى مقترحات المواطنين لمراعاتها أثناء تنفيذ أعمال التطوير إضافة إلى ابرز المشكلات التى تواجههم للتوجيه بحلها.

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