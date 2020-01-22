شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الموافقة على تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية قرار ثوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بقانون الضريبة على العقارات المبنية المتعلقة بالمصانع، بـ«القرار الثوري».

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، أنه سيتم العمل بالتعديلات بعد المواقة عليه من مجلس النواب.

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ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

وعن موافقة الحكومة خلال اجتماعها اليوم، على تأسيس «شركة حلال»، قال «سعد»، إن الشركة ستكون متخصصة في منح علامة «حلال» للسلع المصدرة أو المستوردة.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة «حلال في مصر» بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.