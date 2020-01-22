شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمني: جهاز الشرطة له دور فعال في مواجهة «الإرهاب الغاشم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن الشرطة المصرية أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن القومي إلى جانب القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن الشرطة تعافت كثيرا بعد أحداث الـ25 من يناير 2011 وبدأ يكون لها دورًا محوريًا في مواجهة ومجابهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر والظلام.

وأضاف «رشاد»، خلال لقائه ببرنامج «مصر في القلب»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبوبكر، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الشرطة بما قدمه رجاله من تضحيات ساهم في حفظ الأمن المصري وتحقيق الأمن القومي المصري من ناحية مقاومة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يجب أن يرفع الشعب المصري القبعة لجهاز الشرطة ورجاله الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم من أجل واستقرار الدولة المصرية.

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وأوضح أن جهاز الشرطة له دور فعال في مواجهة الإرهاب الغاشم والتنظيمات الإرهابية في سيناء وأثبت وجوده في مواجهة الجماعات الإرهابية وقوى الشر والظلام، إلى جانب مهمته الرئيسية المتمثلة في حماية الجبهة الداخلية للبلاد، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية تُمارس حاليًا مبدأ «الشرطة في خدمة الشعب» وهذا شىء أساسي للمصريين، لافتًا إلى أن الأمن مسئولية مجتمعية وعلى المواطن أن يقوم بدوره في مساعدة أجهزة الشرطة في تحقيق الأمن، موضحًا أن الفرد هو أساس عملية الأمن في الدولة المصرية.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة بدأ في تحقيق الأمن الإيجابي والمتمثل في القيام بعمليات استباقية وقائية لضرب العناصر الإرهابية قبل تحركها والمساس والإضرار بأمن مصر وشعبها، موضحًا أنه يجب على الشعب المصري الالتفاف حول جهاز الشرطة ورجاله المخلصين وخلف الجيش المصري، لافتًا إلى أن الأمن مسؤولية مجتمعية بمعنى أن المجتمع يقوم بدور فعال في مساندة الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أنه طالما جهاز الشرطة أحسن التعامل مع المواطنين سينتج عنه تعاونًا فعالًا بين جهاز الشرطة والمواطن والذي يُعد الأساس في عملية الأمن، موضحًا أنه بدون مساعدة المواطن يحدث اهتزازًا في جهاز الأمن.