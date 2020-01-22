شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يكشف تسريبات تفضح مخطط الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى بالبلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي أحمد موسى، تسريبا لمحادثات بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على جروب الحركة الشعبية الإرهابية.

وعرض موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد جزء من المحادثات التي تكشف تخطيط التنظيم لتدريب الشباب على رمي الحجارة والمولوتوف، والتدريب على قطع الطرق.

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وتابع موسى: «الإرهابي تامر جمال الملقب بالجوكر يعد حلقة الوصل بين العناصر الإرهابية على جروب الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية خططت للحشد خلال 25 يناير ووجهت عبر جروب الحركة الشعبية بمتابعة صفحات تدعى «الجوكر» لتلقي التعليمات من خلالها.

وأضاف: «قيادات العناصر الإرهابية لقبتها بالسباع خلال إصدار التعليمات وحذرتهم من استخدام الهواتف المحمولة».