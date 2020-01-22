شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض اليوم الأخير لمسرحية «ريا وسكينة» على مسرح أوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فرقة فرسان الشرق للتراث تقديم عرض اليوم الأخير لمسرحية «ريا وسكينة» مساء اليوم الأربعاء، على مسرح دار أوبرا دمنهور، فى إطار النشاط الثقافى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

تدور المسرحية فى إطار مسرحى راقص، لمشاهد تعبر عن المشاعر النفسية لضحايا ريا وسكينة، وتركز على الاستعراضات الراقصة، واستعراضًا لضحايا ريا وسكينة فى عالم الأموات.

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وتطرح المسرحية أيضًا فكرة جديدة وهى الطفلة «بديعة» ابنة «ريا» التى اعترفت على أسرتها، ومعاناتها النفسية بعد اعترافها على أسرتها، وايداعها أحد دور الرعاية، والتى لم يعرف أحدًا مصيرها بعد احتراق الدار، وقرر مؤلف ومخرج المسرحية تحويلها فى إطار استعراضى راقص لتتحول بعد موتها إلى قاتلة لشخص يحاول نبش قبرها.

والعرض من إخراج كريمة بدير، وأشرف عليه المدير الفنى للفرقة الدكتور عصام عزت، وهو من تأليف محمد فؤاد ، وديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتناول شخصيتى ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين، ويعتمد العرض على معالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى السائد فى ذلك الوقت.

تتبع فرقة فرسان الشرق للتراث، دار الأورا المصرية، وتأسست عام 2009، وتهدف استلهام عروض التراث المصري والعربى، وإعادة صياغته بشكل فنى حديث يواكب العصر، وتقديم تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تجسد الدراما شعبية وتاريخية.