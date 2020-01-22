شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الروسى ينتهى من تفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ والغردقة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي الوفد الروسي من تفقد الإجراءات الأمنية، الجمعة المقبلة، بمطاري شرم الشيخ والغردقة، والتى استمرت علي مدار الثلاث ايام الماضية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية هناك.

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وتفقد الوفد الروسي الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، للاطلاع علي آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم.

كما تفقد إجراءات التفتيش علي الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تامين مهبط الطائرات.