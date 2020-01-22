شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة العزل تبدأ بالصلاة ونائب ديمقراطى: ترامب غش من أجل إعادة انتخابه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة محاكمة عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ قبل قليل بصلاة، دعت المشرعين إلى تذكر الوطنيين من كلا الحزبين السياسيين.

وبدأ قس مجلس الشيوخ محاكمة العزل بالصلاة التى قال فيها "امنحهم طهارة مبنية على النزاهة التى تجلب الاتساق فى معتقداتهم وأعمالهم".

وجاءت الصلاة بعد يوم من توبيخ رئيس القضاة جون روبترس لكلا الطرفين بسبب المشاداة بينهما فى قاعة مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

وبعد الصلاة بدأ النائب أدم شيف، مدير العزل الرئيسى ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب فى تقديم مرافعته التى يدفع بها بالأسباب التى يجب بها إدانة ترامب والإطاحة به.

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واستشهد شيف بألكسندر هاميلتون، أحد واضعى الدستور الأمريكى، وقال "نحن هنا اليوم فى هذه القاعة المقدسة، نقوم بهذا العمل الرسم للمرة الثالثة فقط فى التاريخ لأن دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة تصرف بالضبط بالشكل الذى كان يخشاه هاميلتون ومعاصريه.

وقال شيف، إن ترامب سهل التدخل الأجنبى فى الانتخابات الديمقراطية وأساء استخدام سلطة مكتبه للسعى لمساعدة من الخارج لتحسين فرص إعادة انتخابه فى الدالخل. وأشار إلى أن ترامب حجب مئات الملايين من الدولارات منا لمساعدات العسكرية لحليف إستراتيجى فى حرب مع روسيا لتأمين مساعدة أجنبية فى إعادة انتخابه، بمعنى أخر "لكى يغش".

وأمام الديمقراطيين 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ لإدارة ترامب والإطاحة به من منصبه.

وقد تجمعت أعداد من المحتجين فى مناطق عديدة حول مبنى الكونجرس الأمريكى وحيوا أعضاء مجلس الشيوخ ورددوا هتافات تطالب بالإطاحة بترامب، بحسب ما قالت صحيفة "يو إس إيه توداى"، وحملت إحدى المجموعة لافتة برتقالية كبيرة عليعا عليارة " ترامب/ بنس أخرجا الآن".