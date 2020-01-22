اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأربعاء، منها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات الدولة لبحث ملف سد النهضة وحماية حدود الدولة وتأمينها، واعتبار السبت 25 يناير إجازة رسمية، وموافقة الحكومة على تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر"، وإحباط وزارة الداخلية أضخم مخطط إرهابى قبل 25 يناير، وتحذير هيئة الأرصاد من انخفاض حرارة الجو 3 درجات حتى الجمعة، ووصول بطاقة بادجى الدولية للأهلى، وآخر استعدادات الزمالك لمازيمبى. الرئيس السيسى يبحث مع قيادات الدولة ملف سد النهضة وحماية حدود الدولة وتأمينها رئيس الوزراء يقرر السبت 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير الحكومة توافق على تأسيس شركة لمنح علامة "حلال في مصر" بمشاركة وزارات الأوقاف والزراعة والتجارة والصناعة الداخلية تحبط أضخم مخطط إرهابى قبل 25 يناير.. ضبط كوادر من حركة حسم وعناصر تركية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة Advertisements انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك "مرجان 16" بين البحريتان المصرية والسعودية رئيس الوزراء يفتتح الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. ويؤكد: أحد أهم الفعاليات فى المنطقة وزارة البترول تنفى خفض إنتاج حقل ظهر.. وتؤكد: خطة الدولة تستهدف زيادة المعدلات الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو 3 درجات حتى الجمعة.. وشبورة على الطرق لاعبو الأهلى يودعون وليد أزارو بعد رحيله للسعودية.. ووصول بطاقة بادجى وبدء إجراءات قيده بالقلعة الحمراء كارتيرون يصحح أخطاء المدافعين فى مران الزمالك استعدادا لمازيمبى.. ومحمد عواد ردًا على رحيله: "دكة الزمالك شرف"

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