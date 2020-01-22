شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية صناعى – زراعى -تجارى، للعام الدراسى 2020/2019، ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب وكلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، على موقع الوزارة، وتم إتاحة طباعة كلمات السر وتسليمها لطلاب شهادة الدبلومات الفنية.

وأكد الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم أن مديرى المدارس الثانوى الفنى سيقدمون الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارة بصورة صحيحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الخريطة الزمنية التى تم إقرارها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل فى وظيفة رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2019 /2020، خلال الأيام المقبلة

وشدّدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فى المرشح ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 لسنة 2019، وألا يكون مرشحًا للعمل فى مركز توزيع الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من فئات (الموجه العام، الموجه الأول، الموجه، مدير الإدارة، مدير المرحلة، مدير المدرسة، كبير المعلمين، معلم خبير، معلم أول أ، رئيس قسم، وكيل أ، وكيل قسم).

وفى سياق متصل انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات الراغبين فى العمل كرؤساء ووكلاء كنترولات ولجان إدارة بامتحانات الثانوية العامة 2020، بعد أن أعادة الوزارة فتحت باب التقدم مرة ثانية، وكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيحدث تغيير فى أعضاء الكنترولات ولن يتم الإبقاء على أحد إلا أصحاب الكفاءة، مشددا على أن الأولوية لأصحاب الكفاءات وفق اختيار اللجنة التى سيتم تشكيلها لاختيار الأعضاء المطلوبين للعمل فى امتحانات الثانوية العامة.