شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرقى كركاجاك فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الأربعاء إن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة تبعد 15 كيلو مترا شرقى كركاجاك فى تركيا. أضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلو متر.

ويخشى الخبراء أن يضرب زلزال كارثي اليابان خلال العقود القليلة القادمة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة الواقعة في شرق آسيا "تأخر" تعرض عاصمتها طوكيو لهزة أرضية كبيرة يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10000 شخص وتجبر الملايين على ترك منازلهم، خاصة وأن المدينة التى تضم ما يصل إلى 38 مليون شخص، تتعرض بشكل دوري إلى زلازل بقوة مدمرة للغاية مرة كل 100 عام، وذلك بحسب صحيفة thesun البريطانية.

وبحسب التقرير، فقد جعل الزلزال الأخير في طوكيو المدينة غير واضحة المعالم وذلك عند وقوعه في عام 1923، وقد أسفر الحدث الذي بلغت قوته 7.9 درجة عن مقتل ما يقرب من 100000 شخص، والآن، فقد أثار الخبراء المخاوف من أن زلزالًا آخر قد يتسبب تدمير المناطق خلال الثلاثين عامًا القادمة.