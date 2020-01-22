شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفل فى الغربية.. الصحة: الشعرية سريعة التحضير تسبب السكر والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان أن "النودلز" أو الشعرية سريعة التحضير من الأطعمة الجاهزة عالية المحتوى من النشويات والتى يتناولها الأطفال والشباب بكثرة تؤدى إلى زيادة الوزن وهو ما يترتب عليه الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر والضغط والقلب.

وأشار المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة ، إلى إن تناول الأطفال للشعرية سريعة التحضير كوجبة يقلل من تناولهم للأغذية المفيدة والتى يحتاجونها مثل الخضار، الفاكهة ومنتجات الألبان.

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وأضاف المعهد القومى للتغذية بشأن ما ورد عن كون الشعرية سريعة التحضير تسبب ضمور الأعصاب بسبب مادة الصوديوم أحادى الجلوتامات والتى تستخدم لإضافة النكهة فى العديد من الأطعمة المصنعة، وهناك ما يسمى بالاستخدام الأمن لها و لا يوجد دراسات اثبتت انها تسبب ضمور الاعصاب فى الأطفال.

وكان قد لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات حتفه إثر تعرضه لارتفاع فى ضغط الدم ووفاته فى الحال ، أثناء تناوله "شعرية سريعة التحضير" بإحدى قرى مركز المحلة التابعة لمحافظة الغربية ، وباءت محاولة والده إسعافه ونقله لمستشفى المحلة العام بالفشل حيث فارق الطفل الحياة قبل دخوله إلى المستشفى .

و تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة ، يفيد بتلقى المركز إشارة من مستشفى المحلة العام تفيد وصول طفل يدعى "أحمد .ع ف" 9 سنوات جثة هامدة للمستشفى، انتقلت قوة من المركز للمستشفى وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمعرفة اطباء المستشفى، تبين أن سبب الوفاة ارتفاع فى ضغط الدم، وبسؤال والده قرر أن نجله كان يتناول وجبة الشعرية ، وفوجئ بفقدانه للوعى ووفاته قبل نقله للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة.