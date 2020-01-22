شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تشارك فى معرض الفنون التشكيلية عن الحفاظ على المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى المؤتمر والمعرض الأول من نوعه والذى يمزج بين الفن التشكيلى و مياه النيل للمحافظة على كل قطرة مياه للفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد للترويج الحل الواقعى للحفاظ على كل قطرة من مياه النيل بترشيد الاستهلاك، وذلك بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور علاء سلامة رئيس نقابة التطبقيين الفرعية بالقاهرة.

وقال الفنان أحمد عبد الجواد، إن المعرض يأتى ترسيخا لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، وعرفانا بأهمية السد العالى فى توفير حياة أكثر رخاء وآمنا للمصريين طوال الأعوام الماضية.

وكرم عبد الجواد، عددا من المهندسين من بناة السد العالى ومنهم المهندس صبرى العشماوي رئيس جمعية بناة السد.

واستعرض مشروع ترشيد استهلاك المياه وتشغيل الشباب، كمبادرة للحفاظ على المياه، مشيرا أن فكرة المشروع تقوم على توفير ماكينة لغسيل السيارات بالبخار بدلا من المياه ما يوفر أكثر من 80 لتر من المياه فى المرة الواحدة.

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وقال دكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية أن فكرة ترشيد المياه أكثر من رائعة لنتبناها فى معارض الفنون التشكيلية.

وأوضح اليكس ترفانيان مدير المركز الثقافي الروسى، أن معرض النيل يعد أنشودة تعبر عن مكانة النيل والسد العالى رمز الثقافة المصرية الروسية، والذى يمثل تجسيد الإرادة المصرية والكفاح للتنمية وبناء المجتمعات منذ أكثر من 60 عاما لبناء أعظم مشروع فى القرن 20 والذى نطلق عليه الهرم الرابع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي أهمية تبني قضية المياه في كافة المحافل والمؤتمرات لا سيما الفنون بمختلف اشكالها وذلك لزيادة الوعي المائي بين المواطنين باعتبار الفنون من أهم وسائل الاتصال وأكثرهم إقناعها.

وأشار إلي اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية قصية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهميتها.