تعيين خدمات مرورية تزامنًا مع تركيب فواصل كوبري تحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تقوم إدارتي المرور بمديرتي أمن القاهرة والجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك بالتزامن مع البدء في تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمدد الدائمة لكوبري النيل الشرقي "كوبري تحيا مصر"، واستكمال تركيب فواصل المطالع والمنازل بمنطقة شبرا؛ على أن يتم غلق نصف الاتجاه بالتناوب لكل مطلع ومنزل، بينما يتم غلق الاتجاه القبلي للقادم من الطريق الدائري إلى مناطق شبرا بداية من يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 25 فبراير المقبل.

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كما يتم غلق الاتجاه البحري القادم من مناطق شبرا إلى الطريق الدائري؛ بداية من يوم الجمعة 25 فبراير وحتى 27 مارس المقبل، ويتم تسيير حركة المرور في الاتجاه البحري، وتحويله إلى اتجاهين مع عمل الفواصل اللازمة بين الاتجاهين بشكل مؤقت، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوسيع مخرج التحويلة أعلى منطقة شبرا لتسهيل حركة المرور.

وسيتم تشغيل الممشى الزجاجي في الاتجاه البحري وغلق الممشى في الاتجاه القبلي، ونقل الخدمات الأمنية مع بداية أعمال تركيب الفواصل.

هذا ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال.