نشرة الحوادث المسائية.. الداخلية تضبط خلية إرهابية وواقعتين قتل مروعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية: ضبط إرهابيين بـ"حسم".. وإجهاض مخطط إخواني

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من العناصر الإرهابية الداعية لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، استمراراً لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ29 يناير

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 29 يناير؛ لاستكمال استجواب المتهمين.

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اعترافات "حسم" تكشف: لماذا يستقطب الإخوان شبابا من خارجهم؟

كشف الإخواني أحمد الشرقاوي سعد أحد أعضاء خلية "حسم" الإرهابية التي ضبطتها وزارة الداخلية، سبب سعي تنظيم الإخوان لاستقطاب شباب من خارجه، ودفعه أموالا طائلة لهذه المهمة.

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إلزام فندق شهير بتعويض مالي لمعاق لمنع تعيينه بالأقصر

ألزمت محكمة القضاء الإداري، فندق شهير بالأقصر، بأداء تعويض 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية لامتناع الفندق عن تعيين أحد المعاقين بإحدى الوظائف المناسبة لإعاقته.

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مقتل مدرس بطلق ناري في أسيوط

لقى مدرس مصرعه، وأصيب آخر في إطلاق أعيرة نارية، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بنطاق محافظة أسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد المتهمين.

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القبض على فرد أمن سرق سيارة بمصر الجديدة

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على فرد أمن، لسرقته سيارة بأسلوب المغافلة، بمنطقة مصر الجديدة.

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نصاب يستولى على 24 مليون من مواطنين بالبحيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص قام بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 24 مليون جنيه بزعم استثمارها.

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إنقاذ سيدتين تعطل بهن المصعد في عقار بالعباسية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انقاذ سيدتين تعطل بهن المصعد بأحد العقارات السكنية بمنطقة العباسية.

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الداخلية توفد مأمورية لتجديد جواز سفر مواطن بالجيزة

استجابت أجهزة وزارة الداخلية، لالتماس مواطن لمساعدته في تجديد جواز السفر الخاصة به لعدم قدرته على الحركة، وأوفدت مأمورية لمحل إقامته بالجيزة إنهاء الإجراءات الخاصة بتجديد جواز السفر الخاصة به.

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مقتل سائق في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، لغز العثور على جثة نقاش، داخل عقار تحت الانشاء بالأقصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه، تم ضبطه.

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تفاصيل واقعة تغيب سيدة بالدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة تغيب إحدى السيدات، وتبين أنها تركت المنزل، وأرسلت لزوجها رسالة تفيد باختطافها.

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"الداخلية" تقيم حفلات ترفيهية لذوي احتياجات خاصة

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية حفل ترفيهي لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر نادى ضباط الشرطة بالإسماعيلية، تضمن الحفل عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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