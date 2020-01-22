إخوانية وتاجر عملة ودعم تركي.. كيف حصلت خلية حسم الإرهابية على تمويل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

كشف المتهم محمد أبو الفتوح ليلة، كيفية حصول خلية حسم الإرهابية على التمويل من مصادر خارجية وداخلية. وقال في اعترافاته،- المصورة بالفيديو والتي نشرتها وزارة الداخلية، إنه: "يعمل في تجارة العملة، وتعرف على الإخوانية فاتن إسماعيل التي تتواجد في تركيا، وقالت له إنها ستقدم له أموالا من أفراد الجماعة المتواجدين في تركيا لتشغيلها لمصلحة الجماعة، واستلم تلك الأموال وأسس شركة بها".

وأضاف: "بعد ذلك تم تكليفي بتسليم الأموال التي ترد لي، وأرباح الشركة إلى أشخاص يتم مقابلتهم في أماكن عامة بكلمات سر".

بدوره، قال الإخواني أحمد على أبو ضيف: "أنا عضو باللجنة الإعلامية بجماعة الإخوان المسلمين، وأخذت تعليمات من قيادات الإخوان المسؤولة عن الإعلام في تركيا منذ فترة، بأن نبدأ في التحرك والاستعداد للمظاهرات التي يتم التجهيز لها في 25 يناير، ونصنع ضجة إعلامية بأن البلد تعيش في فساد وانهيار اقتصادي".

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وأضاف: "نستغل أسماء قنوات فضائية معروفة، ونفهّم الناس أننا نؤيد الدولة، ونأخذ منهم حوارات حول الوضع الاقتصادي، ونرسلها إلى تركيا، ويتم عمل مونتاج لها وتغيير في الكلام، لإظهار أن الدولة تنهار".

وتابع "يأتي دعم مالي من تركيا ويتم استلامه من ناس بأسماء حركية حتى يتم صرفه على عملنا".

كانت وزارة الداخلية أعلنت -في بيان صباح اليوم الأربعاء- ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية بينهم منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ، كما تم ضبط عدد من مخازن الأسلحة. وأعلنت إحباط مخطط لقيادات الإخوان بتركيا لنشر الفوضى في 25 يناير المقبل.