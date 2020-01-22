"هيروّح قريب".. الطبيب المعالج لخالد النبوي يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور هشام صلاح، مدير وحدة قسطرة القلب بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، عن استقرار الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد إجرائه عملية قسطرة قلبية أمس الثلاثاء.

وقال صلاح في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الحالة مستقرة حالياً و"هيروّح قريب"، وكل الإجراءات التي تتخذ بشأن خالد النبوي هيّ الإجراءات العالمية التي تتبع في أهم المراكز الطبية.

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وأوضح الطبيب المعالج لخالد النبوي أنه متواجد تحت الملاحظة لحين الاطمئنان نهائيا على استقرار حالة الصحية.

كان الفنان خالد النبوي، وصل ظهر أمس الثلاثاء إلى مستشفى قصر العيني، مصابًا بأزمة قلبية، وخضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب "دعامة" أجراها الدكتور هشام صلاح.

وانتقد "صلاح" التصريحات الكثيرة التي تتردد بشأن الحالة الصحية لخالد النبوي، مؤكدًا أن الأخير اشتكى منها، مضيفًا: "هناك خصوصية للمريض وله حق بسرية علاجه، ما أريد أن أطمئن به جمهوره أن الأمور تسير بطريقة جيدة ومستقرة".​