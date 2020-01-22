فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي -تجارى) للعام الدراسي 2019- 2020. ويمكن للطالب التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر) التي يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، وجرى إتاحة طباعة كلمات السر وتسليمها لطلاب شهادة الدبلومات الفنية. وطالبت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي الفنى بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة بصورة صحيحة. ولتسجيل ..اضغط هنا

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