محافظ الجيزة: تنظيم 24 قافلة علاجية للقرى الأكثر احتياجًا خلال 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه سيتم تنظيم 24 قافلة علاجية مجانية بمراكز (منشأة القناطر - الصف - أطفيح - العياط - البدرشين - الواحات البحرية - كرداسة - حي الهرم) خلال الـ6 أشهر القادمة بواقع 4 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف 648 ألف مواطن.

وأضاف راشد - في تصريح اليوم الأربعاء- أنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وتشمل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعى للمستشفيات.

وأوضح أنه تم أمس واليوم تنظيم قافلة طبية بقرية "عرب أبو عريضة" بمركز ومدينة الصف، وسيتم يومي 24 و25 يناير تنظيم قافلة بقرية "البرمبل" بمركز ومدينة أطفيح، وسبق وأن تم تنظيم قافلتين بمنطقة حدائق الأهرام بحي الهرم وقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ قافلة يومي 4 و5 فبراير المقبل بمنطقة كفر جبل بحي الهرم، ويومي 11 و12 فبراير بقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط، ويومي 18 و19 فبراير بقرية منشأة كاسب بمركز ومدينة البدرشين ويومي 21 و22 فبراير بقرية الحارة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

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إلى أنه سيتم تنظيم قافلة بقرية اتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر يومي 3 و4 مارس المقبل، وبمنطقة أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة يومي 10 و11 مارس المقبل، وبنزلة السمان في حي الهرم يومي 17 و18 مارس الجاري، وقافلة أخرى بالشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف يومي 24 و25 مارس المقبل.

ونوه بأنه سيتم تنظيم قافلة علاجية بقرية "كومبرة" في كرداسة يومي 7 و8 أبريل القادم، وقافلة بقرية "الخرمان" في أطفيح يومي 10 و11 أبريل، وأخرى بمنطقة المناجم في مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى يومي 17 و18 أبريل وقافلة بقرية دهشور في البدرشين يومي 21 و22 أبريل.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تنظيم خلال يومي 5 و6 مايو القدم قافلة بقرية "كفر حكيم" في كرداسة، ويومي 12 و13 مايو بقرية "الإخصاص " في الصف، ويومي 19 و20 مايو بمنطقة كفر الجبل في حي الهرم ويومي 29 و30 مايو بقرية الكريمات في أطفيح، كما سيتم تنظيم قافلة يومي 2 و3 يونيو القادم بقرية أبو غالب في منشأة القناطر، ويومي 12 و13 يونيو بقرية الحارة في الواحات البحرية، ويومي 16و17 يونيو بقرية برنشت في العياط، وتختتم القوافل يومي 23 و24 يونيو بقرية القطوري في مركز ومدينة العياط.