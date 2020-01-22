مصر | إحباط محاولة تهريب عملات ذهبية وأثرية بمطار الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب عملات ذهبية وأثرية بمطار الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي محاولتي تهريب عدد من العملات الذهبية والتذكارية والأثرية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من ألمانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 20 عملة ذهبية مطلية بالفضة.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في راكب مصري قادم من لندن، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3 عملات معدنية قديمة أثرية مرقوم عليها 1916 السلطان حسين كامل.

وأشار إلى أن محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط.