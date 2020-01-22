مصر | إخماد حريق داخل كمبوند في زهراء المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق داخل كمبوند في زهراء المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا عن نشوب حريق في إحدى الكمبوندات السكنية بالدور الأرضي بمنطقة زهراء المعادي.

وتواصلت غرفة العمليات مع اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، وتوجهت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

