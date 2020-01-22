أخبار مصر | تقضي على الأزمات.. "تعليم النواب" تكشف الفائدة وراء زيادة اعتمادات الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقضي على الأزمات.. "تعليم النواب" تكشف الفائدة وراء زيادة اعتمادات الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قوبل خبر زيادة اعتمادات وزارة التربية والتعليم في العام المالي الجديد، بحفاوة شديدة، سواء من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، أو من الوزارة؛ وذلك نظرًا للأزمات التي تتعرض لها المنظومة التعليمية في مصر منذ سنوات عديدة.

ورحب عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمقترح الحكومة بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم بنسبة 33.3% من الخزانة العامة للعام المالي 2020- 2021، مؤكدين أن الزيادة المخصصة ستساهم بنسبة كبيرة في حل المشاكل والتحديات الموجودة، وتأتي في مقدمتها أزمة رواتب المعلمين والكثافة الطلابية.



واستعرضت "الفجـر" آراء أعضاء لجنة التعليم بالمجلس.

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