أخبار مصر | وكيل دفاع البرلمان: مصر أنجبت رجالًا يضحون بأرواحهم من أجلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل دفاع البرلمان: مصر أنجبت رجالًا يضحون بأرواحهم من أجلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بدور رجال الشرطة وتضحياتهم من أجل الحفاظ على الوطن وسلامه أراضيه، فهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية الشعب المصري والحفاظ على الأمن القومي.

وأشار "العوضي" في تصريح إلى "الخليج 365"، إلى دور قوات الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 حينما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، مما أسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا، وقامت القوات البريطانية بالاستيلاء على مبنى محافظة الإسماعيلية.

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي التحية لأسر رجال الشرطة على ما انجبوا من رجال أقوياء استشهدوا من أجل حماية الوطن، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، ويحفظ رجال الشرطة والقوات المسلحة من أي سوء.