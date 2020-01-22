أخبار مصر | التغريب ومسيرة الشعراوي.. ندوات للأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التغريب ومسيرة الشعراوي.. ندوات للأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الخميس، ندوة حول "مفهوم التغريب وأثره على الثقافة العربية والاسلامية"، بحضور الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، والسفيرة مشيرة خطاب، والدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي بجامعة الأزهر، وذلك بقاعة الندوات الخاصة بالجناح، ويدير الندوة الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة عصرًا، ندوة عن مسيرة فضيلة "الشيخ محمد متولي الشعراوي"، لاحتفاء الأزهر بفضيلته، واختياره شخصية العام لجناحه بالمعرض هذا العام، بحضور فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ أحمد الشعراوي، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومحمد عوض، نائب رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، ويدير الندوة الإذاعي القدير سعد المطعني، مدير عام إذاعة القرآن الكريم سابقا.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.