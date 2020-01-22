أخبار مصر | رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ "٥١"، وذلك خلال افتتاحه الأربعاء ٢٢ يناير، وكان في استقبالهما الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء–خلال زيارته- بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر الملموسة لاستقبال الجمهور العام وتيسير الخدمات المقدمة للمترددين على الجناح، معربًا عن تقديره لخدمة ركن الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر الشريف، وورش العمل الفنية والتثقيفية، وقسم المخطوطات النادرة للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه لأكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "٤"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.