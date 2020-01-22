أخبار مصر | برلماني: رجال الشرطة لهم سجل حافل بالبطولات منذ موقعة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: رجال الشرطة لهم سجل حافل بالبطولات منذ موقعة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن عيد الشرطة يذكرنا بكفاح رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، عندما رفضوا تسليم المدينة للاحتلال الإنجليزي، مؤكدًا أن لهم سجل حافل من البطولات فهم يضحون بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

ووجهه "أبو غريب" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، التحية والتقدير لكل أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل تعيش مصر حرة، لذلك يجب عليكم أن تفتخروا بهم كل الفخر بأنهم عاشوا واستشهدوا رجالًا، ولن ننساهم وسيظلوا في ذاكرتنا، لأنهم أبطال مصر، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ كل جيش وشرطة مصر ويحفظهم من كل سوء لأنهم حماة الوطن، وبدونهم لم تصبح مصر كما نراها الآن، بعد أن خاضوا حربًا شرسة ضد الإرهاب.

وهنأ عضو مجلس النواب، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية، وتضحياتهم من أجل عودة الأمن والأمان للوطن، والقضاء على التنظيمات والكيانات الإرهابية ودحر المخططات والمرامؤات التي دبرها البعض ضد مصلحة الوطن.