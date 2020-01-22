أخبار مصر | جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للفكر المتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للفكر المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للعام الرابع على التوالي، يشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح خاص وكامل، يحتوي على مجموعة متميزة من الكتب، لكبار العلماء والمُفكرين، والتي تهدف إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى مواجهة الفكر المتطرف، وتناول تجديد الخطاب الديني.



ويظهر جناح الأزهر هذا العام بإطلالة فريدة ومختلفة داخل المعرض؛ خاصة وأنه تم اختيار فضية الإمام محمد متولي الشعراوي شخصية الجناح، الذي يقدم فعاليات جديدة من العروض المسرحية والأمسيات الشعرية والفعاليات الثقافية المختلفة.



ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض؛ حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، وهي: قاعة للندوات، وركنًا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنًا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.



وتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، جناح الأزهر الشريف بالمعرض، برفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وقدم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات، وصرف المصحف المجود (60 شريطًا) مسجلًا لكبار القراء لكل من يشتري بــ150 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ وكذلك صرفCD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ، كما أقر خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية ومجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاد الكمية.

ونظم جناح الأزهر الشريف مسابقتين للجمهور؛ حيث يمكن الإجابة عليها طَوال أيام المعرِض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وقام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بتوزيع دعوات مجانية دائمة للمعرض على طلاب وطالبات جامعة الأزهر خلال جولته التفقدية لفروع البنات والدراسة ومدينة نصر.



يذكر أن قطاعات الأزهر الشريف التي تشارك في المعرض تضم: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، ومرصد الأزهر، ومركز الترجمة، وإحياء التراث، قطاع المعاهد الأزهرية.



وتعرض "الفجـر" أبرز الكُتب التي يمكن أن تطلع عليها عند زيارتك للجناح.

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