- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: سقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والتقارير المهمة، منها إحباط أضخم مخطط إخوانى للإرهاب والتخريب وسقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادات الدولة بالعمل للحفاظ على حقوق مصر المائية، وحصاد الشراكة مع بريطانيا فى قمة لندن.
واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..
إحباط أضخم مخطط إخوانى للإرهاب والتخريب.. سقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير.. ضبط خلية من حركة حسم وعناصر تركية خططت لاستهداف مؤسسات الدولة.. وبحوزتهم متفجرات وطائرة درون.. اعترافات خلية الدم والإرهاب: تلقينا تعليمات من تركيا بإطلاق رصاص على المواطنين.. وجهزنا متفجرات وجندنا الشباب.. وتقارير "مفبركة" لإذاعتها فى "مكملين"
حصاد الشراكة مع بريطانيا فى قمة لندن.. 1- 24 مليون جنيه إسترلينى لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. 2 زيادة الاستثمارات فى الرعاية الصحية والتعليم.. 3- دعم التعاون فى التنمية المستدامة والبيئة.. -4 تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة الدولية والطاقة
السيسى يوجه بالعمل للحفاظ على حقوق مصر المائية.. الرئيس يبحث مع قيادات الدولة ملف سد النهضة وحماية حدود الدولة ومستجدات الملفات الخارجية وتحديات أمن المنطقة
25 يناير معركة الشرطة للدفاع عن شرف الوطن.. مصر تحتفل بالعيد الـ 68 وتكريم شهداء الواجب وأسرهم
إطلاق 205 مراكز خدمة متطورة لبطاقات التموين
انطلاق قناة الزمالك بعدد من نجوم الإعلام الرياضى
الفنان يوسف فوزى لـ ”الخليج 365”: كنت هاقتل أحمد زكى وتنبأ بأن أكون رشدى أباظة الثانى
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: سقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.