شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: سقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والتقارير المهمة، منها إحباط أضخم مخطط إخوانى للإرهاب والتخريب وسقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادات الدولة بالعمل للحفاظ على حقوق مصر المائية، وحصاد الشراكة مع بريطانيا فى قمة لندن.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..إحباط أضخم مخطط إخوانى للإرهاب والتخريب.. سقوط مؤامرة الفوضى قبل 25 يناير.. ضبط خلية من حركة حسم وعناصر تركية خططت لاستهداف مؤسسات الدولة.. وبحوزتهم متفجرات وطائرة درون.. اعترافات خلية الدم والإرهاب: تلقينا تعليمات من تركيا بإطلاق رصاص على المواطنين.. وجهزنا متفجرات وجندنا الشباب.. وتقارير "مفبركة" لإذاعتها فى "مكملين"





حصاد الشراكة مع بريطانيا فى قمة لندن.. 1- 24 مليون جنيه إسترلينى لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. 2 زيادة الاستثمارات فى الرعاية الصحية والتعليم.. 3- دعم التعاون فى التنمية المستدامة والبيئة.. -4 تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة الدولية والطاقة

السيسى يوجه بالعمل للحفاظ على حقوق مصر المائية.. الرئيس يبحث مع قيادات الدولة ملف سد النهضة وحماية حدود الدولة ومستجدات الملفات الخارجية وتحديات أمن المنطقة





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