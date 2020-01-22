شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لن أسمح ببقاء مسؤول مهمل أو مقصّر في عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مش عايز إشغالات في الزقازيق.. لن أسمح بتواجد مسؤول مهمل أو مقصر في عمله».. بهذه الكلمات الحازمة بدأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعه الموسع لتفعيل عمل قسم متابعة الإشغالات المنشأ حديثا والتابع لإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمتابعة موقف الإشغالات بحي أول وحي ثان ومركز ومدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز الزقازيق والعميد أيمن الفقي مدير ادارة شرطة المرافق ورئيس حي أول ونائب رئيس حي ثان ومدير ادارة المتابعة الميدانية والعاملين بقسم متابعة الاشغالات بادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لاستعراض آليات العمل خلال الفترة القادمة لرفع الاشغالات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وحي اول وثان لظهور العاصمة بالشكل الحضاري اللائق.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل القانون وتطبيقة بكل قوه وحسم على الباعة الجائلين واصحاب الكافيهات والمحال التجارية غير الملتزمين بالمساحات المخصصة لهم والذين يقومون بافتراش بضاعتهم بالشارع مما يعرقل حركة المرور وعبور المواطنين .

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل 3 مجموعات عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة ورفع الاشغالات وفرض سياده القانون مع اعداد تقارير دورية مصورة بما تم انجازه من أعمال للعرض على المحافظ لاعادة الانضباط للشارع وخلق السيولة المرورية المطلوبة.

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وقال المحافظ لن أسمح بتواجد مسؤول مهمل أو مقصر في عمله، مؤكدا على اهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات والعمل كفريق واحد لرفع الاشغالات واعادة الانضباط لشوارع المدينة والحد من احتلال الباعة الجائلين لشوارع المدينه والتي تمثل شريانا مروريا هاما للمواطنين المترجلين داخل نطاق مركز ومدينه الزقازيق وكذلك رفع الاشغالات بشارع النقراشي ومنطقه المبرز وتحديدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع نظرا لتضرر المواطنين وكثره الشكاوي الوارده منهما.

وشدد المحافظ على فريق عمل قسم متابعة الإشغالات المشكل بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات عمل وضروره التواجد المستمر وعلي مدار اليوم في الشارع وضبط التكاتك غير الملتزمه بخطوط السير والتي تسير في شوارع المدينه وعلي الطرق الرئيسيه والتعامل معها بكل حزم وقوه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالها .

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في التصدي لظاهرة احتلال الباعة الجائلين للشوارع والطرقات حيث قامت بانشاء اسواق حضارية لاستيعاب انشطتهم التجارية المختلفة ومن المقرر إنشاء سوق حضاري جديد على مساحة 5000 متر بأرض الصناعات النمطية بمدينة الزقازيق مراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي لهم.

كان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً بانشاء قسم لمتابعة الاشغالات بجهة (مركز الزقازيق – حي أول – حي ثان )تابع لإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للعمل على مدار اليوم الكامل لازالة ورفع الاشغالات لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

وذلك بناء على الجولة المفاجئة التي قام بها أمس بشوارع فاروق والنقراشي والبوستة ومولد النبي والمكاتب والفراخة والمنتزه ووسط المدينة وتلاحظ له إنتشار الباعه الجائلين وافتراش بضائعهم بالطريق مما يربك الحركة المرورية ويتسبب في إزعاج المواطنين وعرقله حركه سيرهم ليقرر المحافظ تشكيل مجموعات عمل لازالة ورفع الاشغالات على مدار اليوم لاعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.