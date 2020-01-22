شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقار فروع المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومى للمرأة، الأربعاء، لقاء تشاوريا لمقار فروع المجلس بالمحافظات وذلك بحضور النائبة عبلة الهواري مستشارة رئيس المجلس لشؤون الفروع والدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس، ومقررة لجنة المحافظات وجمال عبدالحفيظ، مدير عام الإدارة العامة للفروع، وإيزيس حافظ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، وأمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، وسالي عبدالقادر، ممثلة عن البنك المركزي، بالإضافة إلى مقررات الفروع والمقررين المناوبين.

وأشارت النائبة عبلة الهواري إلى مكتسبات المرأة التي حصلت عليها سياسيآ وإجتماعيآ وإقتصاديآ بفضل قيادةةسياسية واعدة تدعم المرأة.

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وتابعت أن دستور ٢٠١٤ ونص المادة ١١ والتى أعطت ٨ حقوق ومزايا ومكاسب سياسية للمرأة، فضلآ عن وصول ٩١ سيدة للبرلمان بالإضافة إلى حق السيدات في الحصول على ٢٥% في المجالس المحلية كما أشارت إلى التمكين الاجتماعي من خلال حصول العديد من السيدات على الضمان الإجتماعي متمثلا في معاش تكافل وكرامة ودعم المرأة المعيلة كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة ومسئوليته في التوعية من خلال المبادرات والحملات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأعربت الدكتورة سهام جبريل عن سعادتها بالجهود المبذولة على الأرض من كفاءة العمل والقدرة على توعية، وتمكين المرأة في جميع المجالات عن طريق التواصل المباشر مع القاعدة الشعبية في جميع الحملات والمبادرات من خلال فروع المجلس بالمحافظات متمنية أن يكون عام ٢٠٢٠ أفضل.

ووجه جمال عبدالحفيظ، الشكر إلى كل مقررات الفروع وأعضائه وكل العاملين في المحافظات لدورهم الفعال في نجاح المبادارت والحملات وخاصة حملة طق الأبواب والتي أطلقها المجلس في عام ٢٠١٩ كما طالبهم بوضع خطط الفروع متضمنة دمج الشموال المالي ضمن الخطة عن العام الحالي ٢٠٢٠ للبدء في تنفيذها .

وقدمت سالي عبدالقادر شرحا تفصيليا لأحد المستجدات التي طرأت على الشمول المالي وهي محفظة الهاتف المحمول كيفية الحصول والتعامل معها كما أشارت إلى الدور الهام لمقررات الفروع في التوعية بالأمية الرقمية ومواجهة التحديات وحصرها التي تواجه انتشار محفظة الهاتف المحمول لوضعها في الإعتبار ضمن أولويات البنك المركزي في خططه المستقبلية وتسهيل طرق التغلب على تلك التحديات.