شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: التعاقد على 101 ألف طن زيت لتوفير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان المعظم على 101 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني ويصل خلال الفترة من ٣ إلى ١٧ مارس منها ٤١.٥ ألف طن زيت عباد، و٦٠ ألف طن زيت صويا.

كانت الهيئة قد تعاقدت في مناقصاتها السابقة على كمية ٤٠ ألف طن زيت صويا وعباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري، بالإضافة إلى كمية ١٠٥٠٠ طن زيت عباد خام مستورد تسليم خلال فترة شهر فبراير بإجمالي كمية تعاقدات ١٥١.٥ ألف طن زيت خام محلي ومستورد.