شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير شارع الحرير وتطهير المصرف بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة تفقدية بحى حلوان شملت منطقة نفق عزبة الوالدة وشارعي الحرير والرشاح وميدان المحطة، وعين حلوان، برفقة القائم بأعمال رئيس حى حلوان، وإدارات الحى المختلفة، حيث تفقدت الأعمال الجارية لرفع كفاءة شارع الحرير بالإضافة إلى تطهير مصرف شارع الرشاح ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري.

وشددت نائب المحافظ على القائم بأعمال رئيس حى حلوان، وإدارات الحى المعنية كل فيما يخصه بتلافى الملاحظات التى رصدتها أثناء المرور، مؤكدة ضرورة المتابعة المستمرة واليومية من خلال الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور.

وكانت أزمة انتشار القمامة فى مناطق بحلوان والمرج قد تسببت فى إقالة رئيسى حى المرج، اللواء على عبد الله، ورئيس حى حلوان، اللواء محمد عبد الحميد، حيث أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية قراراً بإقالة كل من رئيسى حى المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظراً لتدنى مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة فى بعض المناطق.

وأصدر وزير التنمية المحلية، قرارًا بنقل رئيسى أحياء المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قراراً بتكليف سكرتيرى أحياء المرج وحلوان بتسيير أعمال رئيس الحى لحين تعيين رؤساء جدد، وإعطائهم 15 يوما لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة فى عدد من الشوارع، وكذلك مهلة 10 أيام لشركات النظافة لتحسين الأوضاع.

وتم تكثيف الحملات بمناطق المرج وحلوان لرصد حل المشاكل التى تم رصدها، وتقديم تقارير بما تم لمحافظ القاهرة، كما تم التشديد على تطهير المصارف والترع بالمناطق المذكورة بالتنسيق مع وزارة الرى.





جانب من جولة نائب محافظة القاهرة بشوارع حلوان

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جانب من جولة نائب محافظة القاهرة بشوارع حلوان

جانب من جولة نائب محافظة القاهرة بشوارع حلوان

جانب من جولة نائب محافظة القاهرة بشوارع حلوان

جانب من جولة نائب محافظة القاهرة بشوارع حلوان



