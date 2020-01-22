شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشهد توقيع 3 اتفاقيات منها إنشاء مركز علاج الإدمان بحميات إمبابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع 3 اتفاقيات تعاون، الاتفاقية الأولى بين وزارات الصحة والتضامن والإنتاج الحربي. وتنص الاتفاقية على إنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان فى جزء من مستشفى الحميات بإمبابة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية فى مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتختص الاتفاقية بشأن تصميم وتنفيذ محطات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة.
وشهد الاتفاقية الثالثة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم، وتتضمن الاتفاقية تقديم الاستشارات والإنشاءات المدرسية لتنمية بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
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