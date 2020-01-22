شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن: برنامج فرصة يطلق أول تدريباته عن ثقافة العمل ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، النسخة الأولى من الدورة التدريبية المكثفة على آليات تعديل سلوك المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة فى سن العمل من القادرين على العمل والتى ينظمها برنامج فرصة أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى فى فعالية افتتحها الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى والاستاذة احسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف واحمد غفران مدير العمليات بحضور ومشاركة 50 مكلفة خدمة عامة من الجامعيات وعدد من مسئولى التضامن الاجتماعى ببنى سويف.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن الدورة التدريبية التى تقدم وفق احدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل السلوك وتعزيز ثقافة العمل والانتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية وكيفية ادارة عملية التغيير الاجتماعى ومفهوم الرسالة الناجحة كذلك توضيح اليات تشجيع الافراد على الدخول فى انشطة انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادى والمالى مع استغلال متطلبات المجتمع المحلى والخامات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين

وأضاف الشبراوى أن برنامج فرصة يعتمد على فكر المنظومة وحزم الخدمات واستخدام مفهوم سلاسل للقيمة والميزة التنافسية وهو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لأفراد الأسر من مستفيدى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلى حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وادوات انتاج بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الاولى الفيوم وبنى سويف والمنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والوادى الجديد ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادى والشق الإنتاجى لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم.

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