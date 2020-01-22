شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من قطع أراضى فضاء بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت محافظة الجيزة شكاوى من المواطنين بشأن وجود مخلفات بعدداً من قطع الأراضى الفضاء بالبوابة الثالثة بقطاع هضبة الأهرام، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات مكبرة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من المناطق محل شكوى المواطنين أضافة الى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع 600 طن مخلفات من القطعة 66 س بالبوابة الثالثة وهى المنطقة محل الشكوى إضافة إلى رفع 900 طن مخلفات من قطع الأراضى الفضاء 74 - 75 - 76 س.

وأشار راشد أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم مشيراً انة يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع اى مخلفات بالمناطق التى بحاجه الى رفع كفاءة النظافة بها.

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ووجه راشد حى الهرم وهيئة النظافة بمتابعه يومية لأعمال شركات الجمع السكنى المسئولة عن جمع المخلفات من القطاع والتأكد من التزامها بإلقاء المخلفات بالمقلب العمومى التابع للمحافظة

وناشدت محافظة الجيزة اصحاب قطع الأراضى الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة انشاء اسوار لاراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.

وأستجابة لأهالى شارع الأقصر بحى شمال الجيزة وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل وحى شمال الجيزة بسرعة رفع المخلفات المتواجدة بشارع الاقصر ومتابعة دورية لحالة النظافة بالشارع.

ودفعت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بحمله مكونه من معدات و لودر وسيارات نقل وعمال نظافه وذلك للعمل على مدار اليوم بشارع الاقصر كما تم وضع حاويات ثابته باماكن نقط تجمع القمامه وذلك لقيام الأهالى بوضعها بالحاويات على مدار اليوم للحفاظ على الحالة العامة للنظافة بالمنطقة.