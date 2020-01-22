شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من وزارة التضامن ينقذ مسنين بالإسكندرية وينقلهما لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انه بشأن البلاغ الذى ورد لفريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة ويفيد بوجود مسن بلامأوى بمحافظة الإسكندرية، تحرك الفريق على الفور وتبين من دراسة حالته الأولية أنه يدعى (ص.ب) يبلغ من العمر 70 يفترش الشارع أسفل شجرة مغطى بالبطاطين هربا من بروده الطقس والأمطار على الفور تم التعامل مع الحالة وعمل دراسة أولية لها وتم نقل الحالة بدار الهدايا بالإسكندرية.

وأثناء تواجد الفريق فى محل البلاغ تلاحظ وجود مشرد آخر على الفور تدخل الفريق وتم عمل دراسة حالة أولية وتبين انه يدعى (ا. ف ) يبلغ 75 عاما وقد رفض الدمج المؤسسى رغم محاولات الفريق بتوعيته بمخاطر الشارع الا أن الفريق تمكن من إقناعه واصطحابه لدار الهدايا أيضا.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار حيث رافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

نجح الفريق فى إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

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وقالت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

وأشارت القباج إلى أن الحملة يتعاون فيها فريق اطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة فى المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى فى إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويذكر أن فرق التدخل السريع تم تشكيلها عام ٢٠١٤، فيما تم تشكيل فريق أطفال بلا مأوى فى عام ٢٠١٦ بالتعاون مع تحيا مصر ومنذ هذا التاريخ وهم يمارسون دورهم فى إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعى البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨؛ ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على حسابات فيسبوك - تويتر - إنستجرام أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.