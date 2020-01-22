شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يكشف تفاصيل منحة السلطان قابوس لدفع مصروفات غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن منحة السلطان قابوس لطلاب الأزهر 12 مليون جنيه سنويا، يتم من خلالها دفع المصروفات للطلاب غير القادرين، وذلك بعد اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف دفعها للمستحقين، حيث إن من شروط صرف المنحة: أن يكون الطالب مقيدا بالمعاهد الأزهرية ومنتظما فى دراسته وذلك بموجب إفادة معدة لهذا الغرض ضمن النموذج المرسل، كما أنه من التعليمات العامة: ضرورة إعداد البحث الاجتماعى إعدادا مهنيا وأن تكون البيانات والمعلومات المدونة به على درجة عالية من الدقة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن السلطان قابوس رحمه الله سلطان عمان، كان رجل خير وبر وحكمة وكان محبا لمصر وكان يعمل جاهدا على جمع كلمة العرب، مشيرا إلى أن السلطان هيثم سلطان عمان الجديد يسير على نهج السلطان الراحل، موضحا أن منحة السلطان قابوس استفاد منها هذا العام أكثر من 27 ألف طالب وطالبة، حيث تصل المنحة. قبل بدء العام الدراسى، لافتا إلى أن تلك المنحة منذ سنين بعيدة وترسل للازهر ،لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين ،وذلك منذ عام 1990.

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واضاف ان مستحقى المنحة ينقسمون الي ثلاثة اقسام الاول وهم طلاب الأسر التى تتقاضى معاش من الضمان الاجتماعى وطلاب الاسر الفقيرة ،وهؤلاء مطالب منهم عدد من المستندات المطلوبة وهى خطاب من التضامن الاجتماعى او صورة سركى المعاش يفيد ذلك المستند الدال على فقر اسرة الطالب.

اما القسم الثانى ،هو مرض أحد الوالدين بمرض من الأمراض المزمنة أو اعاقة او مرض يقعده عن العمل ، والمستندات المطلوبة تقرير طبى كامل عن الحالة وبيان نوع المرضش من القومسيون الطبى أو أحدى المستشفيات الحكومية.

والقسم الثالث الوالد بالمعاش او السن 60 سنة فأكثر للأعمال الحرة ، ويطلب لذلك بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة او قطاع الاعمال العام ، او بيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لاصحاب المهن الحرة على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور ، أو اقرار بقيمة الحيازة الزراعية للفلاح