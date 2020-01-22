شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يبحث مع قيادات الدولة ملف سد النهضة وحماية الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات الدولة لبحث ملف سد النهضة وحماية حدود الدولة وتأمينها، وموافقة الحكومة على تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر"، وإحباط وزارة الداخلية أضخم مخطط إرهابى قبل 25 يناير، وتحذير هيئة الأرصاد من انخفاض حرارة الجو 3 درجات حتى الجمعة.

وفيما يلى أهم أخبار اليوم.. السيسى يبحث مع قيادات الدولة ملف سد النهضة وحماية حدود الدولة وتأمينها

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الدولة تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع الرئيس على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

الحكومة توافق على تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر"

وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال فى إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.

صور.. الداخلية تحبط أضخم مخطط إرهابى قبل 25 يناير.. ضبط كوادر من حركة حسم وعناصر تركية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة.. متفجرات وطائرة درون وأجهزة إرسال للقنوات الإخوانية كانت بحوزتهم

وجهت وزارة الداخلية، ضربة أمنية قوية للجماعات الإرهابية قبل أيام من 25 يناير، بضبط عدداً من الكوادر المتطرفة، خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد بإشراف من قيادات هاربة بتركيا، وتم ضبط عدداً من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة بحوزتهم، وتبين تورطهم في استهداف خفراء بالقليوبية.

"مرجان 16".. بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك بين البحريتان المصرية والسعودية

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16" والذى تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر التدريب لعدة أيام بمصر، ويتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية ، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب ، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة.

رئيس الوزراء يفتتح الدورة 51 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. مدبولى: أحد أهم الفعاليات فى المنطقة.. ووزيرة الثقافة: السنغال ضيف الشرف تتويجاً لعام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وجمال حمدان شخصية المعرض

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "مصر إفريقيا : ثقافة التنوع"، وذلك خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

"اللى استشهد مامتش".. عمر نجل الشهيد أحمد الشبراوى بطل معركة "البرث" يستكمل سيرة والده: لما أكبر هبقى ظابط وأدافع عن بلدى وهكون بطل سباحة زي بابا..ووالدته: نسخة مصغرة من الشهيد عايشة معايا في البيت.. فيديو

في 7 يوليو 2017 تلقى الطفل عمر خبر استشهاد والده الرائد أحمد الشبراوى، كان عمره وقتها 4 سنوات، وكل ما كان يدركه وقتها أن والده لن يكمل معه جلسات حفظ القرآن التي بدأها معه، ولن يجلس معه ثانية على نفس "الكنبة" ليلعبا سويا.

البترول تنفى خفض إنتاج حقل ظهر.. وتؤكد: خطة الدولة تستهدف زيادة المعدلات

نفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، ما تردد عن خفض الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لإنتاج حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرة إلى أن انتاج حقل ظهر 2.7 مليار قدم مكعب غاز والقدرة الانتاجية للحقل تصل لـ3 مليار قدم مكعب، لافتة إلى أن الانتاج يتم وفقا للخطط والنواحى الفنية الخاصة بالآبار.

وزير النقل: نخطط لتوطين صناعة عربات المونوريل والسكة والحديد والمترو بمصر

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وزير النقل البريطاني جرانت شابس بمقر وزارة النقل البريطانية لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة، وذلك ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الافريقية.

مش بس الجراثيم.. أشياء معدية لا تتوقعها.. السعادة تنتقل لصديقك بنسبة 25%.. الهرش ينتقل لك إذا رأيت أحدهم يحك جلده.. صديق منفصل يجعلك أكثر عرضة للطلاق بنسبة 75%.. إقلاعك عن التدخين يقلل فرص تدخين أسرتك 36%

إذا كنت تعتقد أن الجراثيم والالتهابات هي الأشياء الوحيدة المعدية، فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير، فهناك أشياء أخرى قد تكون معدية دون أن تدرك ذلك، ومن هذه الأشياء الضحك وغيرها من الأشياء التى قد تنتقل لك بالعدوى من الآخرين، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع " timesofindia".

مدير مشروع البرلمان بالعاصمة الإدارية: مبنى النواب سيكون جاهز 30 مايو 2020

أكد المهندس طارق صفي الدين المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، إن العمل يُجرى علي قدم وساق للإنتهاء من مباني البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، كاشفا عن الانتهاء من نحو 100% من الإنشاءات الخرسانية لمبني مجلس النواب وبدء الحفر لمبني مجلس الشيوخ المزمع إقامته بجوار "النواب".

فى آخر يوم بامتحان الصف الثانى الثانوى الإلكترونى.. التعليم تعقد اختبارات لـ 5 ملايين طالب على التابلت خلال 8 أيام بواقع 500 ألف يوميا.. ومطالبات بإعلان مصير الثالث الثانوى العام المقبل

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طفرة كبيرة فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، والتى عقدت إلكترونيا على التابلت، وورقيا لبعض الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان، بسبب أعطال فى سيستم الامتحان، أو لعدم جاهزية المدارس الثانوية الخاصة وبعض المنشآت الحكومية.

الأزهر يكشف تفاصيل منحة السلطان قابوس لدفع مصروفات غير القادرين

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن منحة السلطان قابوس لطلاب الأزهر 12 مليون جنيه سنويا، يتم من خلالها دفع المصروفات للطلاب غير القادرين، وذلك بعد اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف دفعها للمستحقين، حيث إن من شروط صرف المنحة: أن يكون الطالب مقيدا بالمعاهد الأزهرية ومنتظما فى دراسته وذلك بموجب إفادة معدة لهذا الغرض ضمن النموذج المرسل، كما أنه من التعليمات العامة: ضرورة إعداد البحث الاجتماعى إعدادا مهنيا وأن تكون البيانات والمعلومات المدونة به على درجة عالية من الدقة.

Advertisements

قبرص تتهم تركيا بسرقة خطط ودراسات لأماكن التنقيب شرق المتوسط

اتهمت حكومة قبرص اليوم الأربعاء تركيا بسرقة بيانات تقنية دفعتها إلى قرار بدء أعمال التنقيب البحرى قبالة سواحل قبرص فى شرق المتوسط حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس فى حديث لقناة ERT اليونانية، إلى أن المنطقة الواقعة جنوبى الجزيرة، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، والتى أرسلت إليها أنقرة إحدى سفنها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية سبق أن حددتها شركتا "إيني" الإيطالية" و"توتال" الفرنسية للتنقيب عن الهيدروكربونات بموافقة حكومة نيقوسيا.

شبح كرونا يهدد العالم.. وطوارئ بشركات السياحة والمطارات.. أمريكا تؤكد أول إصابة بالفيروس.. وكوريا الشمالية تحظر دخول السائحين الأجانب.. وقلق من صعوبة تشخيصه حتى مع ظهور الأعراض

حالة من الذعر والخوف عمت أنحاء متفرقة من العالم، مع توارد الأخبار عن انتشار فيروس كرونا فى الصين، والذى أدى حتى الآن إلى وفاة تسعة أشخاص على الأقل، وإصابة المئات به فى الصين، مع تأكيد الولايات المتحدة أول حالة مصابة بالمرض لديها، فى الوقت الذى أكدت فيه بكين أن المرض ينتقل بين البشر.

الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فى قاعدة معيتيقة الجوية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إسقاط قوات الدفاع الجوى لطائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحدات الجيش الليبي في طرابلس.

شاهد.. مشادة بين الرئيس الفرنسى والشرطة الإسرائيلية فى القدس

أفادت فضائية العربية فى خبرعاجل لها أن هناك مشادة وقعت بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والشرطة الإسرائيلية فى القدس.

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن وسط بيروت

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، مشاهد من مواجهات بين محتجين وقوات الأمن وسط بيروت، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وهاجم المتظاهرون السياج الأمنى فى الممر الرئيسي المؤدى إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة.

الدفاع الفرنسية: حاملة الطائرات شارل ديجول غادرت فى مهمة إلى الشرق الأوسط

أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أن حاملة الطائرات شارل ديجول غادرت فى مهمة إلى الشرق الأوسط وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

ترامب: الجنود الأمريكيون المصابون فى قاعدة عين الأسد ربما أصيبوا بصداع

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على عدم وقوع إصابات خطيرة للجنود الأمريكيين نتيجة هجمات إيران الصاروخية ضد القواعد الأمريكية فى العراق "عين الأسد"، مطلع الشهر الجارى، مضيفا: " كان هناك إصابات خفيفة جدا مثل الصداع لدى بعض الجنود "، والمقاتلون الإيرانيون كانوا يزرعون الألغام فى الطرق وأدى ذلك إلى مقتل العديد من العسكريين والمواطنين الأمريكيين، كما أن قاسم سيلمانى ساهم فى قتل كثير من الأبرياء"، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى على هامش منتدى دافوس الاقتصادى فى سويسرا اليوم الأربعاء .

الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو 3 درجات حتى الجمعة.. وشبورة على الطرق

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لتكون أقل من المعدلات بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات، موضحا أن الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا.

يوسف فوزى: سعيد بردود أفعال حوار الخليج 365 ومعجبة غنت لى ياواد ياتقيل

قال الفنان الكبير يوسف فوزى إنه وصلته مئات التليفونات والرسائل بعد حوراه مع الخليج 365 والفيديو الذى ظهر من خلاله للاطمئنان عليه والدعاء له من كل أنحاء العالم ومن جميع محافظات مصر.

فيديو آخر كلام قالهولى.. ديو غنائى جمع إسلام خليل وشعبان عبد الرحيم

أهدي الشاعر إسلام خليل لموقع الخليج 365 أغنية جديدة بمثابة ديو يجمعه مع المغني الراحل شعبان عبد الرحيم، .. الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر الماضي، حيث بدأ الفيديو من خلال صوت شعبان عبد الرحيم الذي يتحدث عن صداقته مع الشاعر إسلام خليل بقوله : "حياتي مع اسلام خليل كلها ذكريات، ومن ساعة ما عرفته كل أيامنا ذكريات حلوة".

شاهد.. حفلة وداع نجوم الأهلى لـ وليد أزارو بعد رحيله للسعودية

أعد نجوم النادى الأهلى، حفلة وداع لزميلهم المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إعلان القلعة الحمراء انتقال المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

الأهلى يعلن وصول بطاقة بادجى وبدء إجراءات قيده

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن البطاقة الدولية للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الأحمر الجديد وصلت، ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات قيده فى قائمة الفريق.

كارتيرون يصحح أخطاء المدافعين فى مران الزمالك استعدادا لمازيمبى

قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الفقرة الفنية فى مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى، وحرص كارتيرون على قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز.