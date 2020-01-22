شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معرض كتاب سور الأزبكية.. هتوصل ازاي وأبرز الخصومات والعروض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع معرض الكتاب، انطلق معرض كتاب سور الأزبكية للكتب القديمة، في منطقة الأزبكية الشهيرة، ليقدم الكثير من العروض والأسعار المخفضة، وتشكيلة مختلفة من الكتب القديمة والنادرة التي يتميز بها السور.

ويقول عم كامل، أحد البائعين في سور الأزبكية، أن هذا العام الثالث لانطلاق المعرض، ويشهد حضورا كبيرا من الجماهير، موضحا أن الخصومات تبدأ من 10% وتصل حتى 70%، كما يوفر المعرض الكتب المدرسية من الأعوام الماضية والكتب النادرة وغيرها.

وأوضح أن المعرض يشهد حضور فنانين وسياسيين وشخصيات عامة، ويحقق نجاحا كبيرا في عامه الثاني.

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وتابع أن الأسعار تبدأ للكتب من 3 جنيهات فقط، وتوفر كتب تناسب جميع الميزانيات.

ويقول حمدي حسن، أحد أقدم البائعين بالسور، أن السوق متواجد فوق محطة مترو العتبة، وبجوار جراش العتبة وبجوار المسرح القومي ومسرح الطلعية، ولهذا فالوصول إلى المكان سهل للغاية.

وأوضح أن المعرض عتبر مساحة للتخفيضات المضاعفة، لإرضاء الزبون ولبيع البضاعة التي لم تباع طوال العام.

وأشار إلى أن المعرض يتميز بالتنوع وتواجد الكتب النادرة، ويعتبر وعاء للثقافة المصرية والكتب المنشورة في مصر.